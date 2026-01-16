Capturan a primera implicada en asesinato de la dirigente patronal en San Pedro Sula

San Pedro Sula– En las últimas horas, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), confirmó la detención de la primera persona vinculada directamente con el asesinato de la dirigente patronal, Karla Vigil, un hecho violento que conmocionó a la comunidad sampedrana.

Se trata de una mujer de 20 años, quien fue ubicada y aprehendida por agentes del Departamento de Femicidios y Delitos Conexos en los bordos de la colonia Arenales, el mismo sector donde se perpetró el ataque armado el pasado 12 de enero.

De acuerdo con las diligencias desarrolladas por equipos especializados de la DPI, la detenida habría desempeñado un papel determinante en la ejecución del crimen, al identificar y señalar a la víctima ante el sicario que posteriormente le disparó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

En las últimas horas, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), confirmó la detención de la primera persona vinculada directamente con el asesinato de la dirigente patronal, Karla Vigil, un hecho violento que conmocionó a la comunidad sampedrana. pic.twitter.com/e9KPos9hwv — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 16, 2026

Informes de inteligencia policial establecen, además, que la sospechosa mantiene vínculos con la estructura criminal MS-13 (Mara Salvatrucha), con presencia activa en la zona donde ocurrió el crimen.

Por estos hechos, la detenida fue remitida a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, donde se le elaboró un requerimiento fiscal imputándole los supuestos delitos de asesinato y asociación para delinquir.

En cuanto al móvil, las principales líneas de investigación apuntan a un conflicto relacionado con la legalización de tierras en la colonia Arenales #2. Se presume que la labor de gestión, defensa y acompañamiento comunitario que realizaba Vigil Murillo habría generado represalias por parte de otro grupo interesado en lucrarse con la venta de lotes ubicados en una zona en litigio.

La DPI mantiene activas varias diligencias orientadas a identificar, ubicar y capturar al autor material y a otros posibles involucrados en este crimen, con el fin de llevar ante la justicia a todos los responsables y brindar respuestas a la familia de la víctima y a la comunidad de Arenales #2.IR