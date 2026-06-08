Capturan a presunto estafador que operaba mediante WhatsApp; autoridades alertan sobre el aumento de fraudes digitales

Tegucigalpa- El Ministerio Público informó sobre la captura de un ciudadano acusado de participar en una estructura dedicada a cometer estafas a través de la aplicación WhatsApp, un delito que en los últimos meses ha generado múltiples denuncias y preocupación entre la población hondureña.

El portavoz del Ministerio Público, Jorge Galindo, confirmó que el caso está siendo judicializado y continuará el proceso legal correspondiente ante los tribunales de justicia.

La detención se ejecutó en la colonia Aurora de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en cumplimiento de una orden emitida por un Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa. Tras su captura, las autoridades iniciaron las coordinaciones para trasladar al imputado a la capital, donde deberá comparecer ante la sede judicial.

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el sospechoso estaría vinculado a una red que vulneraba sistemas informáticos y cuentas personales de WhatsApp para engañar a usuarios y obtener beneficios económicos de forma ilícita.

Las pesquisas señalan que una de las modalidades utilizadas consistía en clonar números telefónicos y hacerse pasar por los propietarios de las cuentas para ofrecer supuestas ventas de dólares a precios atractivos, logrando que las víctimas realizarán transferencias de dinero antes de descubrir el fraude.

Las autoridades recordaron que esta captura se suma a la realizada el pasado 25 de mayo en el barrio El Centro, donde fue detenido otro implicado dentro del mismo expediente judicial. Ambos enfrentan procesos penales por el delito de estafa.

El Ministerio Público destacó que estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de investigación, localización y ejecución de órdenes judiciales que desarrolla la ATIC en todo el país, con el objetivo de combatir los delitos tecnológicos y garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Una amenaza que sigue creciendo

Este caso vuelve a poner en evidencia el crecimiento de las estafas digitales en Honduras, donde delincuentes aprovechan la confianza que generan las aplicaciones de mensajería y redes sociales para engañar a sus víctimas.

Expertos en seguridad recomiendan a la población desconfiar de ofertas demasiado atractivas, verificar siempre la identidad de quienes solicitan dinero mediante mensajes o llamadas, activar los mecanismos de seguridad de WhatsApp, como la verificación en dos pasos, y evitar compartir códigos de acceso o información personal.

Las autoridades también hacen un llamado a denunciar de inmediato cualquier intento de fraude, ya que la colaboración ciudadana resulta clave para identificar a los responsables y evitar que más personas sean afectadas por este tipo de delitos.

La captura de los presuntos involucrados representa un avance en la lucha contra la ciberdelincuencia; sin embargo, también refleja la necesidad de fortalecer la prevención y la educación digital, en momentos en que los delincuentes utilizan cada vez más herramientas tecnológicas para cometer estafas que pueden ocasionar importantes pérdidas económicas a las familias hondureñas.LB