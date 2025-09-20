Capturan a pastor señalado de violación en perjuicio de tres víctimas

Tegucigalpa – En la colonia Villas del Campo de Tegucigalpa, un equipo de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizó la captura de Mario Javier Carbajal Miralda, quien funge como líder de un ministerio evangélico.

El requerimiento fiscal, que fue interpuesto por la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ), es por los delitos de agresiones sexuales agravadas y violación agravada en perjuicio de tres menores de edad, en el momento que se suscitaron los vejámenes.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, en distintos hechos y momentos las menores ofendidas fueron objeto de agresiones por parte del sospechoso aprovechándose de la cercanía con la familia, a quienes les tocaba sus partes íntimas de forma inadecuada sobre su ropa, incluso en otras ocasiones introduciendo sus manos debajo de sus vestimentas.

Incluso, en una ocasión una de las víctimas dormía y el imputado de forma inapropiada llegó a acostarse junto a ella acariciando su cuerpo, según las diligencias efectuadas por agentes del grupo de investigación de los delitos en contra de la libertad sexual de la ATIC.