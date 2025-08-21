Capturan a  pastor evangélico que presuntamente abusó sexualmente de una niña

Tegucigalpa – Autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detuvieron en Francisco Morazán al pastor Denis Javier Erazo Cruz.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-NIÑEZ) interpondrá el requerimiento fiscal en contra del religioso por suponerlo responsable de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, violación calificada continuada y privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de menor de edad.

Conforme a las diligencias del grupo de investigación de los delitos contra la libertad sexual y trata de personas de la ATIC, se establece que la menor estaba viviendo con un familiar en la zona donde se sitúa la iglesia que dirigía el imputado y junto a su esposa se ofrecieron para brindarle apoyo, llevándosela a vivir con ellos.

Luego de un tiempo en la casa del pastor y su esposa, la menor de edad fue obligada a realizar todos los quehaceres de la casa, sin dejarla salir, situación que aprovechó el sospechoso para abusar casi a diario de la víctima por espacio de un año, incluso cada vez que la abusaba le daba una pastilla color blanco para que se la tomara.

La menor de edad logró escapar de la vivienda y relató a sus parientes los vejámenes a los que fue sometida y de inmediato procedieron a interponer la denuncia para lograr su aprehensión. (RO)