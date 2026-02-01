Capturan a pareja con dos kilos de cocaína en Ajuterique, Comayagua

Tegucigalpa – Una pareja fue capturada en las últimas horas en posesión de más de dos kilos de cocaína, dinero y municiones en operaciones de allanamiento en un objetivo ubicado en el municipio de Ajuterique, Comayagua.

Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, realizaron el allanamiento.

En ese sentido, se detuvo a dos ciudadanos, a quienes se les decomisó; dos mil 305 gramos de supuesta cocaína, (2.3 kilos), 30 mil 940 lempiras, 73 proyectiles sin percutar, una libreta con apuntes de venta de supuesta droga, tres teléfonos celulares.

Los detenidos y la evidencia fueron puestos a disposición de los Juzgados de la Sección de Letras de Comayagua, para continuar con su proceso de acuerdo a ley, por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas agravado. IR