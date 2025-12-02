Capturan a pandilleros con varias armas de fuego en La Lima, Cortés

San Pedro Sula-En un allanamiento realizado en la colonia Jerusalén, sector La Planeta, en La Lima, Cortés, se logró desmantelar una peligrosa célula de la Pandilla 18, dejando como resultado la captura de cinco de sus integrantes.

La intervención permitió ubicar a presuntos responsables de coordinar actividades de extorsión, distribución de drogas y hechos violentos en la zona.

Entre los detenidos se encuentran alias “Pirri”, “Pequeño Chele” y “Servero”, quienes, según las investigaciones, tenían distintos rangos y funciones dentro de la estructura. También fueron aprehendidos dos menores de edad, identificados como “Darquiel”, de 16 años, y “Klifor”, de 14, señalados por participar en tareas operativas.

En la escena se encontró un arsenal compuesto por fusiles, pistolas, municiones y droga distribuida en bolsitas y envoltorios, además de teléfonos celulares.

A todos se les atribuyen delitos relacionados con portación ilegal de armas, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

Las personas detenidas serán puestas a las órdenes del Ministerio Público. IR