Capturan a padrastro del niño que fue arrastrado junto a policía en SPS

San Pedro Sula – El Ministerio Público comunicó este domingo de la captura del padrastro del menor que fue arrastrado, junto al policía Kevin Pérez, el pasado fin de semana en la ciudad de San Pedro Sula.

El detenido responde al nombre de Wilmer Geovanny Gutiérrez Sánchez, acusado del delito de agresiones sexuales agravadas.

El menor Elvis Eliú (11) desapareció el 14 de septiembre de 2025 cuando fue arrastrado por la corriente de un riachuelo en la residencial Los Arcos, junto a otro menor que fue arrastrado y cuando el agente Kevin Pérez perdió la vida por este acto al rescatar a uno de los menores.

En ese sentido, familiares han exhortado a que no suspendan la búsqueda del menor, entre ellos su padrastro, que ha brindado declaraciones a los medios de comunicación.

Sin embargo, el abuelo del menor desaparecido denunció que Elvis Eliu era víctima de abuso sexual de parte de su padrastro.

En ese sentido, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dieron cumplimiento al oficio fiscal de capturar al padrastro.

Asimismo, personal se la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) procedieron al rescate de la hermana de Elvis Elius quién fue sometida a evaluaciones.

Las investigaciones establecen que desde el 2022, el sospechoso cometió las agresiones sexuales en perjuicio de la menor, a la que amenazó para que no contara. AG