Capturan a padrastro de niña tras intentar degollarla en Roatán, Islas de la Bahía

Tegucigalpa – Agentes policiales capturaron a dos hombres, uno de ellos el padrastro de una niña de cuatro años que intentó degollar en Roatán, Islas de la Bahía.

El presunto responsable fue identificado como Darío Cruz, quien según información preliminar ya contaba con antecedentes por parricidio.

Mientras la menor fue puesta bajo protección de las autoridades competentes y se encuentra en un centro asistencial donde está siendo intervenida.

Datos preliminares indican que la menor se encontraba durmiendo en su habitación y su padrastro estaba bebiendo con otro amigo quien también fue detenido por las autoridades, cuando dijo que tenía ganas de matar a alguien y se introdujo dentro del cuarto de la niña y tras quebrar la botella de cerveza que tomaba la hirió en el cuello provocando una herida profunda.

Al escuchar los gritos de la menor la madre llegó hasta el cuarto de la niña y posteriormente la trasladó a un centro asistencial para que le salvaran la vida, mientras que el hombre ya se había dado a la fuga.

Autoridades policiales intervinieron en el caso y el sujeto fue detenido para responder ante la justicia. IR