Capturan a otro presunto responsable de la masacre en  El Cimarrón

Tegucigalpa – Autoridades capturaron en Olancho a quien sería el segundo implicado en el asesinato de tres personas quienes fueron quemadas dentro de un congelador en la montaña de El Cimarrón.

Los hechos macabros ocurrieron el pasado 10 de mayo del presente año y ya la Policía tiene procesado a un primer involucrado.

El detenido fue identificado como Ricardo Suazo de 31 años.

Este segundo vinculado era también transportista del rubro de taxis que cubría la ruta de la colonia La Alemán y Los Llanos, muy cerca de donde ocurrió el rapto de las víctimas.

Según el reporte, el sospechoso tenía orden de captura girada por un juez desde el 15 de mayo, cinco días después de la masacre y por ende, tenía un mes exacto de estar huyendo y refugiado en San Esteban, evadiendo la justicia.

Por este caso, las autoridades ya habían capturado a una persona, el conductor de un microbús donde habían trasladado a las víctimas hacia esa zona de la capital. IR