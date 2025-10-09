Capturan a mujer vinculada a red criminal que opera en conjunto con privados de libertad en Choluteca

Tegucigalpa- La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), ejecutó la captura de una mujer vinculada a una red criminal que operaba con la participación de privados de libertad de diferentes centros penales, moviendo grandes cantidades de dinero producto de actividades ilícitas.

La acción policial se desarrolló en el barrio La Providencia del municipio de Choluteca, zona sur del país.

La fémina fue identificada como Fátima Cristina Cárcamo Cárcamo (36), quien según las investigaciones fungía como enlace financiero de una estructura de extorsión que mantenía comunicación directa con privados de libertad.

De acuerdo con las pesquisas, esta mujer gestionaba cobros extorsivos a transportistas, comerciantes y pequeños emprendedores en distintas zonas del país, haciéndose pasar por integrante activa de varios grupos criminales. A través de amenazas constantes, exigía a sus víctimas el pago de sumas de dinero bajo advertencias de muerte en caso de no cumplir con las exigencias.

Las investigaciones establecen que Cárcamo utilizaba diversas cuentas bancarias y billeteras electrónicas para recibir los pagos de extorsión, los cuales posteriormente eran distribuidos a miembros de la estructura criminal recluidos en distintos centros penitenciarios del país, quienes coordinaban los cobros desde el interior de los mismos.

Durante su captura, las autoridades le decomisaron dinero en efectivo, proveniente de las extorsiones, así como un teléfono celular, que será sometido a análisis técnico y forense por parte de expertos de la DIPAMPCO, con el fin de obtener evidencia digital que permita ampliar las líneas de investigación sobre la red a la que pertenece.

Esta detención se suma a la operación efectuada el pasado sábado en el municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso, donde fue capturado el principal coordinador y ejecutor de extorsiones de la banda criminal “Los Chirizos”, organización que mantiene vínculos con la misma red delictiva que dirige cobros extorsivos desde los centros penales.

Las autoridades informaron que actualmente se fortalecen los trabajos de inteligencia para determinar si Fátima Cárcamo también estaría involucrada en actos de soborno a profesionales del derecho, con el propósito de influir en procesos judiciales de individuos vinculados a extorsión.

La mujer será puesta a las órdenes de los juzgados competentes acusada del delito de extorsión. IR