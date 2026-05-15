Capturan a mujer supuesta integrante del “Cártel del Diablo”

Tegucigalpa– Una mujer identificada como Jesús Arteaga, conocida con el alias de “La Chuy”, fue detenida por agentes de seguridad en el municipio de Marale, Francisco Morazán, por su supuesta vinculación con la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”.

-La captura de la fémina suman 10 los integrantes de la estructura criminal detenidas por las fuerzas del orden.

Dicha organización criminal es investigada por diversos delitos en la zona norte y central de Honduras.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, la detenida sería propietaria de un negocio de bebidas alcohólicas en el sector, establecimiento que supuestamente era utilizado como punto de reunión y operaciones por miembros de la estructura criminal.

La captura se realizó como parte de los operativos que mantienen las fuerzas de seguridad para desarticular al grupo delictivo.

Al momento de la captura se decomisó varios envoltorios de droga.

La detenida será puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar el proceso judicial correspondiente. IR