Capturan a madre que dejó abandonado a su recién nacido en un solar baldío

Tegucigalpa – La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó en el barrio Managua del municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, la captura de Hilda Marina Martínez López a quien se le supone responsable del delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de su bebé recién nacido al que dejó en el interior de bolsas en un solar baldío.

Conforme a las diligencias de la agentes de delitos contra la vida de la ATIC constatan que el pasado 1 de junio en horas de la mañana la imputada dio a luz a la criatura y aproximadamente a las 12:00 del mediodía lo fue a dejar en un solar baldío a inmediaciones de una vivienda, luego de un tiempo pobladores de la zona encontraron al bebé y lo auxiliaron.

El recién nacido estaba completamente envuelto en peleros (tejidos usados para ensillar caballos) y luego fue metido en bolsas plásticas, por estos hechos la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) interpuso el respectivo requerimiento fiscal por el delito mencionado.

El menor estuvo interno al menos 12 días en un centro hospitalario y luego fue dado de alta y su custodia está a cargo de la Secretaría de Adolescencia, Niñez y Familia (SENAF).

Agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC remitieron a la sospechosa de intento de parricidio al juzgado de letras de lo penal, donde se desarrolló la audiencia de declaración de imputado mediante la cual fiscales de la Sección de Investigación de Muerte de Menores logró la detención judicial, y se señaló la audiencia inicial para el próximo 8 de agosto. (RO)