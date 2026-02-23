Capturan a los supuestos responsables de la muerte de estudiante de medicina

San Pedro Sula- Las autoridades policiales dieron captura a los supuestos responsables del asesinato de la joven estudiante de medicina, Valeria Alvarado en El Progreso, Yoro.

Datos preliminares indican que tras una persecución los dos hombres fueron detenidos por los agentes policiales.

Los detenidos fueron identificados como Denis Alexander Galdan Canales y Ariel Boquín Chávez.

Los detenidos se transportaban en un vehículo que tras la persecución de los entes policiales volcaron.

Ambas personas serán puestas a las órdenes del Ministerio Público para que se realice el respectivo requerimiento fiscal por este caso.

Se informó que ambos sujetos tienen un rosario de delitos y órdenes de captura libradas. IR