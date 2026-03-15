Capturan a líder de la “Kleyvona” en la zona norte del país, el criminal más buscado

San Pedro Sula – Kleivin Orellana Guzmán, líder de la banda criminal la “Kleyvona” y el criminal más buscado, fue capturado este domingo en la zona norte de Honduras, informaron fuentes policiales a Proceso Digital.

Según datos preliminares en una operación realizada en el sector de los campos bananeros entre los municipios de La Lima, El Progreso y Puerto Cortés.

Se indicó que en la zona se registró una balacera por lo que se desconoce si hay personas fallecidas y heridas.

Orellana Guzman es sindicado por varios delitos en la zona norte de Honduras.

El líder de la Kleyvona se encontraba en la lista de los 10 más buscados y la Policía Nacional ofrecía 500 mil lempiras por su paradero.

Orellana Guzmán, cuenta con una orden de captura vigente por su vinculación con la desaparición de personas y actividades delictivas en el norte de Honduras.

La organización está relacionada con secuestros y narcotráfico en las zonas de Tela y Puerto Cortés.

El jueves 12 de marzo, una nueva masacre se registró en el departamento de Yoro, donde cuatro jóvenes fueron abatidos a tiros en el sector de la aldea La Fragua, en el municipio de El Progreso.

Según se indicó los fallecidos eran integrantes de la banda la “Kleyvona”. IR