Capturan a jovencita por simular secuestro para exigir 10 mil dólares a sus familiares

Tegucigalpa – Como resultado de una exhaustiva investigación desarrollada mediante técnicas especiales de inteligencia e investigación criminal, funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutaron la captura de una mujer por suponerla responsable de haber simulado su propio secuestro.

El operativo se llevó a cabo en el barrio Suyapa de la ciudad de Comayagua, por un equipo de investigadores de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS).

La detenida es una mujer de 27 años de edad, originaria y residente del departamento de Comayagua

De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por especialistas en el área, los hechos se registraron en el mes de noviembre de 2025, cuando la ahora detenida salió de una discoteca y posteriormente se dirigió hacia su vivienda, donde presuntamente habría sido interceptada por varios individuos que, según la denuncia presentada, exigían a sus familiares el pago de 10 mil dólares a cambio de su liberación.

Como resultado de dichas investigaciones, se determinó que la mujer presuntamente habría planificado y simulado su propio secuestro con el fin engañar a sus familiares y obtener el dinero para saldar deudas personales.

Es importante mencionar que, durante ese mismo año, la sospechosa fue localizada sana y salva por los agentes policiales, donde no se realizó ningún depósito del dinero que exigía a sus familiares como parte del supuesto secuestro.

Una vez concluidas las diligencias investigativas y fortalecido el expediente con los elementos probatorios, el caso fue puesto a disposición de las autoridades competentes, permitiendo que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Comayagua emitiera, el pasado 16 de junio de 2026, una orden de captura en contra de la sospechosa por suponerla responsable del delito de simulación de infracción inexistente.

La DPI reitera que la simulación de secuestros es un delito y que toda conducta de esta naturaleza será investigada y judicializada conforme a la legislación vigente. JS