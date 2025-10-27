Capturan a José Inocente Valle Valle, con contrabando de cervezas en Copán

Tegucigalpa– Agentes policiales capturaron este lunes en el municipio de El Espíritu, Florida, Copán, a José Inocente Valle Valle, señalado como sospechoso del delito de contrabando.

La detención se produjo durante un patrullaje, donde además decomisaron un camión que transportaba mercancía de procedencia no acreditada.

(Leer):Inocente Valle llega a Honduras tras cumplir condena por narco en EEUU

El detenido es hermano de los líderes del clan Valle Valle, Miguel Arnulfo y Luis Alfonso, además es conocido por su historial en actividades de narcotráfico en la región.

El vehículo fue retenido como evidencia mientras las autoridades verifican el tipo y valor de los productos incautados.

(LEER) Los Valle, un cartel que muta y sobrevive

Valle Valle fue trasladado a una posta policial local para continuar con el procedimiento legal y rendir declaración ante la Fiscalía, en espera de que se determine su situación.

Cabe recordar que, Valle Valle fue puesto en libertad tras cumplir su condena en un centro penal de Estados Unidos acusado, junto a su esposa, Griselda Amaya por delitos relacionados al narcotráfico.

José Inocente fue extraditado el 23 de enero de 2015 al ser reclamado por la Corte del Distrito Sur de Florida, EEUU. IR