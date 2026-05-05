Capturan a integrante del Cartel del Diablo en Yoro

Tegucigalpa– Un operativo ejecutado por autoridades de seguridad en horas de la madrugada de este martes dejó como resultado la captura de un hombre señalado como presunto integrante activo de la estructura criminal conocida como “El Cartel del Diablo” en Yoro.

–Según datos preliminares el detenido estaría ligado con la logística del cartel.

El detenido fue identificado como Modesto Murillo Gutiérrez, quien, según el informe oficial, fungía como supuesto encargado logístico de la organización delictiva.

De acuerdo con la información policial, la detención se produjo cuando el sospechoso intentaba evadir un cerco de seguridad en la zona.

Tras su captura, habría entregado armamento presuntamente utilizado por el grupo criminal, lo que permitió el decomiso de varias armas de fuego de distintos calibres, así como cargadores, municiones y otros accesorios.

Las autoridades señalaron que el detenido sería un colaborador cercano del presunto líder de la estructura criminal, conocido con el alias de “El Diablo”. IR