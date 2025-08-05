Capturan a integrante de MS-13 que utilizaba servicio “delivery” para distribución de drogas

Tegucigalpa – Detienen en el norte de Honduras a integrante de la Mara MS-13 que utilizaba el servicio de “delivery” para la distribución de droga.

Mediante una operación de vigilancia, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), ubicaron una casa de habitación en el barrio Barandillas, de San Pedro Sula, Cortés, donde mediante un allanamiento de morada, se encontró a un individuo a quien se procedió a capturar.

El capturado fue identificado con el alias de «Tavo», miembro de la Mara MS-13.

La información de inteligencia detalla que el detenido usaba la vivienda como estrategia porque es una zona de alto tráfico vehicular y no levantaba sospechas de la venta de droga y así también usaba sistema de entrega por pedidos.

Se decomisó una computadora, varios recipientes de vidrio conteniendo supuestas sustancias ilícitas, una bolsita plástica transparente en forma de punta conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína, para un total de 200 bolsitas plásticas, una pesa color gris y un teléfono celular.

Cabe mencionar, que después de varias denuncias interpuesta de ciudadanos a las línea 143, equipos de investigación de la Dipampco se mantuvieron en vigilancia por varios días, donde se logró observar diferentes vehículos que llegaban al lugar, así como también motocicletas de «Delivery», que intercambiaban cosas en dicha vivienda por lo que se solicitó a un juez competente se procediera a autorizar un allanamiento y hacer las diligencia investigativa correspondiente.

Por lo anterior, por suponerlo responsable de tráfico de drogas, el sospechoso ha sido remitido a la Fiscalía competente por tráfico de drogas. PD