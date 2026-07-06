Capturan a ingeniero que fingió su secuestro para no estar con su esposa a quien exigió L.40 mil

Tegucigalpa- La Policía Nacional informó la captura de un ingeniero acusado de haber simulado su propio secuestro para extorsionar a su familia, exigiendo la cantidad de 40 mil lempiras a su pareja sentimental.

Este sería el segundo caso similar registrado en menos de dos semanas, según reportes oficiales.

El detenido fue identificado como Guillermo Danilo Solano García, de 42 años, quien fue localizado en una vivienda de la residencial Los Robles, en la capital hondureña, donde permanecía tras haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 23 de junio.

De acuerdo con la información preliminar brindada por la Policía Nacional, el profesional de la ingeniería habría planificado el supuesto secuestro con el objetivo de exigir dinero a su pareja, generando alarma entre sus familiares y autoridades durante los días de su supuesta desaparición.

Asimismo, la Policía Nacional indicó que el sujeto detenido fingió su secuestro para no estar con su pareja.

Las investigaciones también indican que el hombre habría confesado que fingió el secuestro porque no deseaba continuar con su relación conyugal.

El detenido será puesto a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente por el delito que se le imputa, mientras continúan las diligencias del caso. IR