Capturan a hombre tras tiroteo contra patrulla policial durante operativo en Santa Bárbara

Santa Bárbara– La Policía Nacional informó sobre la captura de un hombre acusado de participar en un atentado contra agentes policiales durante un operativo ejecutado en el departamento de Santa Bárbara.

El subcomisionado Nelson Mejía Torres, jefe de la Unidad Departamental de Prevención #16 (UDEP-19), detalló que durante la operación se logró detener a una persona y decomisarle un arma de fuego, además de supuesta droga que ya fue remitida al Ministerio Público.

Según las autoridades, el ataque ocurrió mientras los agentes realizaban labores operativas en la aldea Las Flores a bordo de una radiopatrulla móvil (RPM), cuando individuos empezaron a abrir fuego contra la unidad.

Aunque el vehículo recibió impactos de bala en varios puntos, no se reportaron agentes heridos, únicamente daños materiales.

Mejía indicó que la Policía mantiene operativos para ubicar a otras dos personas que presuntamente participaron en el atentado contra los funcionarios policiales.

“Es obligación de nosotros como policía hacer frente a cada una de las estructuras que generan delitos en el país”, expresó el jefe policial, quien además aseguró que continuarán con las operaciones en distintos sectores del departamento. AD