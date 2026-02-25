Capturan a hombre tras herir a su expareja y otro hombre en Copán

Tegucigalpa– Un hombre fue capturado este miércoles por miembros de la Policía Nacional tras herir a su exesposa y otro sujeto en Santa Rita, Copán.

El portavoz policial, Mayes Ríos detalló que en un inicio se había dado por muerta a la mujer de este, pero aún está con vida ya que producto de los golpes se había desmayado.

Explicó que la fémina andaba vendiendo plásticos y se los estaba ofreciendo a un cliente cuando la miro el exesposo y sin mediar palabra la atacó con un machete infiriéndole varias heridas, asimismo, le infirió una herida en el brazo al otro ciudadano.

Tras cometer el hecho violento el hombre se quiso dar a la fuga pero los agentes policiales actuaron y rápidamente lo capturaron.

El hombre será puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se le ejecute el requerimiento fiscal correspondiente.

Las muertes violentas de mujeres y las denuncias por maltrato intrafamiliar siguen en aumento en este país centroamericano. IR