Capturan a hombre señalado del crimen de los familiares del alcalde de Silca

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este viernes de la captura de un hombre considerado como sospechoso de la muerte de tres personas que eran familiares del alcalde de Silca, Pablo Paz.

El detenido responde al nombre de Francisco Abacuc Urraco Herrera, alias «Chico», acusado por la comisión de los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y asociación para delinquir.

Las víctimas de la masacre fueron Exar Edulfo Paz Murillo, Leda Esperanza Paz Murillo y Ana Cristina Castro Juárez, crimen que sucedió el 29 de junio.

En la operación se decomisó teléfonos celulares y cargadores de armas de diferentes calibres.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, en horas de la noche del 29 de junio, las víctimas salieron junto a un testigo protegido en un vehículo tipo pick-up, marca Ford, modelo F-150, color gris, con placas HAD 8301, hacia el municipio de Talanga.

Tras regresar a la vivienda fueron interceptados por el detenido y otras personas más a bordo de un vehículo tipo pick-up, de color blanco y una motocicleta tipo montañesa, e inmediatamente comenzaron a dispararles en reiteradas ocasiones hasta dejarlos sin vida. AG