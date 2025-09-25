Capturan a hombre que mató a su expareja y a su exsuegro en Roatán

Tegucigalpa– Las autoridades policiales dieron captura este jueves a un hombre que asesinó a su exmujer embarazada, al papá de ésta y además dejó malherida a la madre, hecho ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía.

La captura del hombre identificado como Alexander Rosa Pineda, se ejecutó en el sector de Isla Bonita, luego de que se desplegará un operativo de búsqueda en toda la zona insular del país.

De acuerdo con la información, el hombre le disparó a su expareja que estaba en estado de gestación y también mató a su exsuegro, cuando este intentó defender a su hija.

Posteriormente, hirió a su exsuegra quien fue trasladada con vida a un centro asistencial.

Tras horas de permanecer prófugo, el hombre finalmente fue capturado en una zona montañosa del lugar antes mencionado. IR