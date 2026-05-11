Capturan a hombre por atacar con cuchillo a tres policías durante operativo en Yoro

Tegucigalpa– Agentes de la Policía Nacional capturó en flagrancia a un ciudadano acusado de los delitos de atentado y lesiones en perjuicio de tres funcionarios policiales, durante un operativo de seguridad ejecutado en el departamento de Yoro.

-Dos de los agentes están fuera de peligro, pero uno se debate entre la vida y la muerte.

La acción fue coordinada por la Unidad Departamental de Prevención con apoyo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y elementos de la EMI, quienes desarrollaban una saturación policial tras recibir una denuncia de disturbios en la zona.

De acuerdo con el informe preliminar, los uniformados realizaban registros preventivos en una cantina de la aldea Las Pilas, municipio de Sulaco, cuando uno de los presentes reaccionó de forma violenta y atacó con un arma blanca tipo cuchillo a varios agentes policiales.

El sospechoso, de 53 años de edad, originario y residente de Sulaco, fue detenido inmediatamente después de la agresión ocurrida durante el operativo policial.

Producto del ataque, tres funcionarios policiales resultaron heridos y fueron auxiliados de inmediato por sus compañeros, quienes los trasladaron al hospital Manuel de Jesús Subirana de la ciudad de Yoro para recibir atención médica.

Las autoridades detallaron que uno de los agentes tuvo que ser remitido de emergencia hacia un centro asistencial de San Pedro Sula, debido a la gravedad de las heridas sufridas tras presentar una lesión en una arteria de la pierna izquierda causada con arma blanca.

El detenido fue puesto a disposición de las oficinas de investigación correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra por los delitos de atentado y lesiones, en perjuicio del orden público y de los agentes afectados. IR