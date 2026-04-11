Capturan a hombre en posesión de 19 kilos de cocaína en Gracias a Dios

Tegucigalpa – Miembros de la Fuerza Naval de Honduras (FNH) decomisaron este sábado 19 kilos de cocaína en la barra de Patuca en el departamento de Gracias a Dios, Caribe hondureño.

Además, se incautó en la operación una pistola, un cargador, cuatro proyectiles, mil 800 dólares en efectivo, una lancha tipo tiburonera y un motor.

En la operación se detuvo a un hombre de nombre Marco Antonio García, que reside en la comunidad de Ahuas.

La evidencia decomisada, así como el sospechoso, será trasladada a la Fuerza Aérea Hondureña para posteriormente ser puesta a disposición de las autoridades competentes. AG