Capturan a hombre con 126 paquetes de supuesta marihuana en Colón

Tegucigalpa- La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), logró la detención de un ciudadano del sexo masculino en posesión de 126 paquetes de droga en el municipio de Sabá, departamento de Colón.

El hombre será acusado por suponerlo responsable del delito de tráfico de droga agravado.

La acción operativa se ejecutó mediante labores de vigilancia y seguimiento desarrolladas en el municipio de Sabá, departamento de Colón, como parte del combate frontal a estructuras dedicadas al narcomenudeo y distribución de estupefacientes.

El detenido corresponde a un ciudadano de 24 años, originario del municipio de Concepción del Norte, Santa Bárbara, quien fue requerido en posesión de una considerable cantidad de supuesta marihuana empaquetada para su presunta distribución y comercialización.

Durante la operación, los efectivos antidrogas lograron el decomiso de 63 paquetes dobles envueltos, equivalentes a un total de 126 paquetes compactos de supuesta marihuana, distribuidas en presentaciones rectangulares, según análisis de especialistas cada uno de estos paquetes podría tener un pesaje mayor de una libra cada uno por su peculiar presentación, además se decomisó una bolsa plástica adicional con un peso aproximado de 6 libras de la misma sustancia.

Asimismo, se incautaron dos motocicletas, una de ellas con alteración en sus características físicas, ya que el color no coincidía con el registrado en el sistema policial, lo que levanta sospechas sobre su posible utilización en actividades ilícitas.

De igual forma, la evidencia decomisada será puesta a disposición para su análisis y determinar su pesaje exacto y naturaleza junto al detenido ante las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. IR