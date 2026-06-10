Capturan a hombre acusado de asesinar a un guardia de seguridad en El Progreso

El Progreso – Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron este miércoles en el barrio Los Pinos de El Progreso, Yoro, a un individuo de 26 años, señalado como presunto responsable de un ataque armado que dejó un vigilante muerto y otro herido en la residencial Kattan.

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Al sospechoso, originario de Santa Rita y también empleado de una compañía de seguridad, se le supone responsable de los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada.

Según las investigaciones policiales, el hecho se registró durante la madrugada del pasado 23 de abril, cuando el imputado se presentó armado a la caseta de vigilancia de la residencia.

De acuerdo con la DPI, el capturado encañonó a uno de los guardias que se encontraba en el exterior, identificado como Inmer Omar Medina, y le disparó sin mediar palabra, provocándole la muerte de manera inmediata.

Posteriormente, ingresó a la caseta y atacó al segundo empleado, quien recibió varios impactos de bala y fue trasladado de emergencia a un centro de salud, luego que el agresor se diera a la fuga.

Luego de varias semanas de investigación, la DPI logró ubicar y capturar al presunto responsable, quien fue remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades indicaron que el caso continúa bajo investigación para esclarecer completamente los móviles del ataque y determinar si existen otras personas involucradas en el hecho criminal. AD