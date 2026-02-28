Capturan a guatemalteco con 19 mil dólares en la Aduana El Florido, Copán 

Tegucigalpa – En una operación policial se capturó a un ciudadano guatemalteco quien en un compartimiento falso transportaba 19 mil dólares, por lo que será acusado del delito de lavado de activos.

La detención de impacto se registró en el Puesto de Control Policial fijo de la Aduana El Florido, zona fronteriza entre Honduras y Guatemala. Especialistas del Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), identificaron y revisaron un vehículo sospechoso que intentaba ingresar al territorio nacional.

El detenido es un ciudadano de nacionalidad guatemalteca y originario de Río Hondo, Zacapa. Al momento de la inspección técnica del automotor, se encontraron dos paquetes conteniendo aproximadamente 19,000 dólares, suma que no fue declarada y cuya procedencia legal no pudo ser justificada.

Al momento de su detención se le decomisó dos paquetes con dinero en efectivo (dólares) y una camioneta color plateado.

De inmediato se coordinó con la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA-SIU), para el conteo oficial y el peritaje correspondiente por ley.

El detenido será puesto a las órdenes del Ministerio Público para su respectivo requerimiento fiscal. IR