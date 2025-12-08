Capturan a exdirectora del Dinaf, Dulce Villanueva por requerimiento en su contra

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, informó este lunes la captura de la exdirectora de la desaparecida de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Dulce María Villanueva.

Según Zelaya, la exfuncionaria fue capturada por la comisión de irregularidades durante su desempeño al frente de la Dinaf.

Cabe recordar que Dulce María Villanueva fue directora de la Dinaf durante la administración de Xiomara Castro, pero fue destituida el 26 de mayo de 2023 por la circulación de polémicos audios por cobro de coimas a los empleados de esta dependencia.

Asimismo, un padre y una madre en diferentes casos también denunciaron a Villanueva por presuntos trámites administrativos irregulares.

El Ministerio Público confirmó en su momento que Villanueva era investigada por la comisión de cuatro delitos: cohecho, sustracción o inutilización de documentos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. AG