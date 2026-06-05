Capturan a exdiputado de Libre y a tres personas más por presunto vínculo con homicidio, en Copán

Tegucigalpa- El Ministerio Público confirmó este viernes la captura de cuatro personas en el departamento de Copán, entre ellas el exdiputado suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Hugo Romero Chinchilla, señalado por las autoridades como uno de los presuntos responsables intelectuales de un homicidio y una tentativa de homicidio ocurridos en el occidente del país.

Junto a Romero Chinchilla fueron detenidos Emérito Carvajal Gómez, conocido con el alias de “El Tello”, Nelson Melgar y Josué Baltazar Aranda, en el marco de una operación ejecutada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con la Policía Nacional.

De acuerdo con el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, los capturados son investigados por su presunta participación en los hechos que provocaron la muerte de Mario José Chacón y dejaron como víctima de tentativa de homicidio a Miguel Ángel Villela, en un caso registrado en el departamento de Copán.

Además de las capturas, las autoridades realizaron allanamientos y el aseguramiento de varias propiedades vinculadas al excongresista, como parte de las diligencias orientadas a fortalecer la investigación.

El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que la operación continúa en desarrollo y señaló que las acciones responden a una investigación que la Fiscalía venía realizando desde hace varios meses.

“Se han capturado estas personas como resultado de una investigación de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida sobre un homicidio ocurrido en el occidente del país. De acuerdo con las investigaciones, el exdiputado suplente sería uno de los autores intelectuales del homicidio y de la tentativa de homicidio de otra persona”, explicó Mora.

Las autoridades indicaron que los detenidos serán puestos a la orden de los tribunales competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente, mientras continúan las investigaciones para determinar la posible participación de otras personas en el caso.LB