Capturan a exalcalde de Jano por presuntos delitos ambientales en Parque Nacional La Muralla

Tegucigalpa – Autoridades policiales capturaron en las últimas horas al exalcalde del municipio de Jano, Olancho, Pablo Adrián Miralda Andrade, acusado de delitos forestales relacionados con el descombramiento y corte ilegal de bosque dentro de la Reserva del Parque Nacional La Muralla.

Miralda Andrade, de 69 años, ocupó distintos cargos municipales en Jano, desempeñándose como alcalde entre 1994 y 1998, y posteriormente de 2010 a 2018. También fungió como vicealcalde durante el período 2006-2010.

Junto al exedil fueron detenidos Reinaldo Rosales, señalado como uno de sus trabajadores, y Manuel Méndez, quienes también enfrentarán el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con el reporte preliminar, los tres imputados deberán comparecer ante el juzgado competente para responder por el delito de corte ilegal de bosque en área protegida.

En el caso del exedil, las autoridades además le imputan el supuesto delito de posesión ilegal de armas de fuego, debido a que presuntamente no contaba con los permisos requeridos por ley.

Las investigaciones continúan por parte de autoridades ambientales y judiciales para determinar el grado de responsabilidad de los detenidos en los hechos denunciados.

El Parque Nacional La Muralla, ubicado entre los municipios de La Unión, Jano y Mangulile, enfrenta una acelerada destrucción ambiental provocada por actividades ganaderas y deforestación ilegal, según denuncias de organismos de protección forestal.

Las autoridades recordaron que el año pasado más de 50 familias fueron desalojadas de la zona núcleo del parque, donde se detectó la deforestación de cientos de manzanas utilizadas para potreros y cultivos de granos básicos.

Ambientalistas han advertido que la pérdida de bosque en La Muralla representa una grave amenaza para la fauna, los recursos hídricos y el equilibrio ecológico de la región oriental de Honduras. IR