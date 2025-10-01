Capturan a enfermera que intentó quitarle la vida a su hijo de un año

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), capturaron a una mujer que supuestamente intentó quitarle la vida su hijo de un año, hechos suscitados en el municipio de Talanga.

La detención fue ejecutada por investigadores asignados a la Unidad de Respuesta Inmediata a la Denuncia (URID) con apoyo de la Unidad Departamental de Investigación #8 (UDIC-8) de Talanga, en las cercanías de un centro asistencial de la capital.

La arrestada se trata de una fémina de 32 años, de oficio enfermera, quien es originaria y residente en la colonia Carías y Rodríguez, del municipio de Talanga.

Según expediente investigativo, el hecho se suscitó el día de ayer 30 de septiembre del año en curso, en la colonia Rodríguez y Carías del municipio de Talanga en horas de la mañana, donde un menor de edad resultó herido, por lo que fue trasladado hasta la capital para ser atendido.

Inmediatamente las autoridades del centro asistencial informaron a la autoridad competente, que en dicho centro se encontraba un menor de edad herido con arma blanca (tipo cuchillo).

Una vez que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, un equipo de investigadores especialistas de la DPI, se desplazaron al lugar de los hechos para tomar nota de lo sucedido y comenzar las investigaciones respectivas del caso.

Cabe señalar que, según versiones de la familia de la ahora detenida, dicha fémina padece trastornos mentales y sería una paciente psiquiátrica.

Luego de labores de inteligencia y la recopilación de pruebas técnicas y testificales contundentes presentadas ante el ente judicial, esté; determinó que existen elementos suficientes para llevar a cabo el arresto de la sospechosa.

Por lo anterior, a dicha fémina se le dio arresto de manera flagrante por suponerla responsable del presunto delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de su hijo.

Mientras tanto, los agentes asignados al caso remitirán el respectivo expediente investigativo y pondrán a la imputada a disposición del Ministerio Público de ese municipio, para que responda por el delito que se le imputa en su contra. (RO)