Capturan a dos supuestos distribuidores de droga con 9 mil 500 dosis en Choluteca

Choluteca – Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos supuestos distribuidores de droga durante un operativo realizado en el municipio de Pespire, departamento de Choluteca, en la zona sur del país.

Los detenidos son un ciudadano de nacionalidad salvadoreña y un hondureño, quienes son investigados por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Durante la operación, las autoridades decomisaron alrededor de 9 mil 500 dosis de supuesta droga.

De acuerdo con los informes preliminares, la sustancia incautada tendría un valor aproximado de dos millones de lempiras en el mercado ilícito.

Las evidencias decomisadas fueron remitidas a las autoridades competentes para su respectivo análisis, mientras que los sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente. IR