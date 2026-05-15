Capturan a dos mujeres, entre ellas hermana del líder del Cartel del Diablo en Sulaco, Yoro

Tegucigalpa – La Policía Nacional informó este viernes de la captura de dos personas integrantes de la estructura criminal “Cartel del Diablo”, incluida la hermana del líder Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.

– Un total de 12 miembros del Cartel del Diablo han sido detenidos a la fecha.

Así lo informó el portavoz de la Policía, Edgardo Barahona, quien indicó que la captura se hizo en el municipio de Sulaco en el departamento de Yoro.

Una de las detenidas responde al nombre de María Ramona Ferrera Rodas (37), alias “La Diabla”, quien sería la hermana menor de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas.

La hermana del líder del Cartel del Diablo fue detenida en posesión de 92 envoltorios de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo que sería producto de la venta de droga, dosis de hierba supuesta marihuana y siete teléfonos celulares.

La otra detenida fue identificada como Susbinia Deyanara Gutiérrez, conocida con el alias de “La Poderosa” (29), en posesión de varias dosis de estupefacientes.

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Barahona estimó que el Cartel del Diablo tendría al menos 40 miembros: activos, colaboradores, familiares o personas que prestan apoyo.

Añadió que hay personas de esta estructura criminal que colaboran en el cobro de extorsión o venta de estupefacientes a menor escala.

Señaló que la estructura criminal opera en los municipios de Marale, Santa Bárbara, Yorito, Sulaco y Victoria. AG