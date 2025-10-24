Capturan a dos implicados en la muerte de policía en Puerto Lempira

Tegucigalpa- La Policía Nacional informó la captura de dos hombres acusados de quitarle la vida a Bosen Antonio Chown Benítez, oficial y portavoz de la Unidad Departamental de Policía en Gracias a Dios.

Bosen Antonio se encontraba en un centro asistencial de Puerto Lempira custodiando a un privado de libertad cuando los sospechosos se le acercaron y le dispararon.

Los hombres fuertemente armados también hirieron a otro agente policial y posteriormente rescataron al privado de libertad.

Las autoridades policiales tras conocer lo sucedido intensificaron operaciones en Puerto Lempira hasta dar con el paradero de los responsables.

En horas de la noche del jueves fueron detenidas dos personas vinculadas al hecho violento, por lo que este día serán presentados ante los tribunales de justicia de esa zona para que respondan por el delito que se les imputa. IR