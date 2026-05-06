Capturan a dos hombres con 40 paquetes de marihuana a bordo de lancha en San Lorenzo

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), lograron la detención de dos individuos que intentaban transportar una fuerte cantidad de presunta marihuana a bordo de una lancha en San Lorenzo, Valle, sur de Honduras.

– De acuerdo con las investigaciones preliminares, los sospechosos pretendían realizar la entrega del estupefaciente en distintos puntos de la zona sur.

La acción policial fue ejecutada de manera oportuna por investigadores asignados a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal N-23 (UMIC-23), en la colonia Buena Vista del municipio de San Lorenzo, departamento de Valle.

Los detenidos, de 25 y 26 años de edad, son originarios y residentes de la zona sur del país, y fueron interceptados mientras presuntamente realizaban el traslado del alucinógeno con fines de distribución.

Durante la operación, las autoridades lograron decomisar: 40 paquetes envueltos en cinta adhesiva (masking tape), conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, con un peso aproximado de una libra por paquete; cuatro teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, los cuales serán sometidos a análisis investigativo; y una lancha, utilizada como medio de transporte para la movilización de la droga.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los sospechosos pretendían realizar la entrega del estupefaciente en distintos puntos de la zona sur.

Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, donde enfrentarán cargos por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas. JS