Capturan a dos “coyotes” tras engañar a migrante hondureño

Tegucigalpa – Dos individuos fueron capturados por suponerlos responsables del delito de tráfico ilícito de personas, ya que cobraron más de 132 mil lempiras a un hombre que llevarían de forma ilegal hacia Los Estados Unidos de América, (EE. UU) pero no salió del país y no le devolvieron el dinero.

Los imputados son Harlin Jovany Antúnez Antúnez, capturado en San Pedro Sula y Héctor Manuel Caballero García detenido en Yoro, ambos tenían orden de captura pendiente desde el año 2024 por el delito de tráfico ilícito de personas.

Según las investigaciones de la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), el ofendido contactó a los “coyotes” para que lo llevaran hacia EE. UU, realizó cuatro depósitos, sumando más de 132 mil lempiras antes de realizar el viaje.

Al llegar la fecha de partida del país, los imputados retrasaron el viaje una semana, luego llevaron al ofendido hacia San Pedro Sula en donde estuvo en hoteles durante tres días.

La víctima no sintió confianza en el trato con los sospechosos por lo cual regresó a su lugar de origen; además solicitó la devolución del dinero, pero los sospechosos bloquearon la comunicación.

Ante la pérdida del dinero y ver su sueño frustrado, el ofendido interpuso la denuncia contra Harlin Jovany Antúnez Antúnez y Héctor Manuel Caballero García, quienes se presentarán a la audiencia inicial el próximo 23 de septiembre donde el Ministerio Público solicitará el auto de formal procesamiento. PD