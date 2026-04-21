Capturan a director, trabajadora social, psicóloga y profesor de casa hogar por agresiones sexuales en Choloma

San Pedro Sula-. El Ministerio Público ejecutaron la captura de cuatro personas vinculadas a una serie de delitos en perjuicio de varios menores de edad albergados en una casa refugio del municipio de Choloma, Cortés.

Se trata del director del centro Christof Oliver Wittwer (de nacionalidad suiza), su pareja Petrona Betulia Bautista Pineda quien ostenta el cargo de trabajado social, la psicóloga Fanny Mariel Tabora Paredes y el profesor Jimmy Emanuel Romero Mejía, a quienes se les supone responsables de acuerdo a su rol de participación de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas continuadas, tratos degradantes y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución.

Luego de una denuncia sobre supuestas conductas inapropiadas por parte del personal que dirige el albergue el grupo de investigación de delitos en contra de la libertad sexual y trata de personas de la ATIC realizaron las primeras pesquisas, considerándose necesario y pertinente diligencias con control jurisdiccional, con el fin de evitar que los menores continuaran siendo víctimas de vulneraciones y de delitos.

Por lo que el pasado 15 de abril la FEP-NIÑEZ, ATIC y Medicina Forense ejecutaron allanamientos, inspecciones, toma de declaraciones administrativas y la realización de evaluaciones físicas y psicológicas a los afectados, lográndose constatar los hechos previamente denunciados y luego de las primeras investigaciones efectuadas.

Los menores del centro de refugio quedaron bajo la tutele de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) asimismo tomaron el control de la casa hogar. En el transcurso de esta mañana los cuatro detenidos serán puestos a la orden del juzgado de Choloma por agentes de apoyo estratégico, operaciones especiales y comunicaciones de la ATIC. IR