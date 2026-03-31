Capturan a director de centro educativo acusado de tentativa de homicidio en Intibucá

Tegucigalpa- Capturan al director del Centro Educativo Federico C. Canales, Ludwig Rodríguez, en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá, acusado por el supuesto delito de tentativa de homicidio, en perjuicio de Norman Izaguirre.

Familiares de la víctima piden justicia ya que el afectado se encuentra delicado de salud en un centro asistencial.

Según se informó el atentado se registró el fin de semana y el director fue detenido en horas de la tarde del lunes.

Esta mañana el director del centro educativo fue presentado a la audiencia de imputado.

Los familiares piden que se haga justicia y a las autoridades de Educación revisen los antecedentes penales del director. IR