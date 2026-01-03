Capturan a deportado desde EEUU acusado de asesinato

Tegucigalpa – Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados a la Oficina Central Nacional de INTERPOL Honduras, capturaron a un ciudadano de 53 años de edad en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de la ciudad de La Lima, Cortés, tras su arribo al país en un vuelo con personas repatriadas procedente de los Estados Unidos.

La detención se ejecutó luego de que, al verificar sus datos en los sistemas de la Policía Nacional, se confirmara que el individuo mantenía una orden de aprehensión vigente desde el 24 de febrero de 2020, por suponerlo responsable del delito de asesinato en perjuicio de Gregorio Enamorado Ponce.

De inmediato y conforme a los protocolos legales y de derechos humanos, los funcionarios policiales procedieron a darle lectura de sus derechos, para posteriormente trasladarlo a las instalaciones del Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (CEIN) en San Pedro Sula.

La Policía informó que en ese centro se realizan las coordinaciones correspondientes para su remisión ante la autoridad judicial competente, a fin de que responda por el delito que se le imputa. VC