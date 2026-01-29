Capturan a cuatro sospechosos por atentado contra abogada y cuñada del edil de Choluteca

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este jueves de la captura de cuatro personas por atentar contra una abogada en la ciudad de Choluteca, zona sur de Honduras.

Los detenidos responden a los nombres de Marlon Noé Osorio Corrales, Karen Sobeyda Rodríguez Castro, los hermanos Manuel Armando y Milka Sarahy Matamoros Castro.

Estas cuatro personas son acusadas por el Ministerio Público por los delitos de asesinato en su grado de ejecución tentativa a título de coautores y asociación para delinquir.

Fiscales y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron tres allanamientos de domicilios donde encontraron aparatos celulares y dos motocicletas que fueron utilizadas para cometer el acto criminal.

Se informó que los detenidos son miembros de la banda criminal “Los Pollos”, una estructura dedicada a la comisión de diversos ilícitos, tales como homicidios, venta de drogas, robos y otros actos de vandalismo, operando principalmente en el sector de Choluteca y zonas aledañas.

Según las investigaciones, el 29 de diciembre de 2025 en el barrio El Tamarindo de la ciudad de Choluteca, se observó mediante las cámaras del 911 y cámaras privadas del sector que a eso de las 12:11 del mediodía el ingreso al bufete jurídico de los cuatro sospechosos.

Acto seguido, la ofendida los atiende y tras responderle una consulta, Manuel Armando Matamoros Castro, saca de su cintura un arma de fuego tipo revolver y le dispara en dos ocasiones, luego de cometer el hecho todos huyeron del lugar abordo de motocicletas.

Se confirmó que la abogada que sufrió el atentado era Carmen Yolanda Ordoñez Rivas, quien es cuñada del alcalde de Choluteca, Eber Aplícano. AG