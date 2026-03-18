Capturan a cuatro mujeres, entre ellas dos hermanas, vinculadas a lavado de activos

Tegucigalpa – El Ministerio Público informó este miércoles de la captura de cuatro mujeres, entre ellas dos hermanos, por estar vinculadas a una estructura criminal “Los Sietezz” que se dedica al ilícito del delito de lavado de activos.

Las detenidas responden a los nombres de Glenda Xiomara Raudales Ávila, Nelly Lizeth Zepeda Sánchez y las hermanas Erika Leticia e Ingrid Coritza Galdámez Galdámez.

Las mujeres no pudieron justificar una suma total de más de dos millones 837 mil 327.10 lempiras en sus cuentas bancarias, comunicó el ente acusador del Estado.

De acuerdo a la investigación, ninguna de las acusadas tiene un respaldo a actividad económica lícita que justifique los montos que manejan en sus cuentas bancarias y en las que se detectaron movimientos financieros incongruentes en relación a su perfil socioeconómico.

Incluso reactivaron cuentas bancarias que estuvieron inactivas durante un largo período.

Según los análisis pericial, patrimonial, financiero y tributario de las acusadas, se observó que en el período 2020-2024, no hay una actividad económica formal, sin registros mercantiles, ni bienes muebles e inmuebles a su favor y detectándose montos desde 152 mil hasta más de 535 mil lempiras en las distintas cuentas de las imputadas.

El MP recordó que el 21 de septiembre del 2024, se capturó a la madre de las hermanas de nombre Flor Idalia Galdámez en la aldea San Francisco de Asís en el municipio de Protección en Santa Bárbara por el delito de lavado de activos. AG