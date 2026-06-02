Capturan a Carlos Alexis Mencía alias “Gato Negro” autor intelectual de la masacre en Rigores, Trujillo

Tegucigalpa– El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó este martes la captura de Carlos Alexis Mencía, conocido con el alias de “Gato Negro”, señalado por las autoridades como el supuesto autor intelectual de la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

Gerzón Velásquez

Según informó el funcionario, la detención se llevó a cabo en la ciudad de La Ceiba, durante una operación ejecutada por los cuerpos de seguridad del Estado.

El ministro Velásquez detalló que al momento de su captura, Mencía se encontraba en posesión de armas de fuego e indumentaria de uso prohibido relacionada con la Policía Nacional, elementos que ahora forman parte de las investigaciones en curso.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es considerado una pieza clave para esclarecer la mayor matanza registrada en Honduras este 2026 ocurrida en Rigores, Trujillo, hecho que dejó un saldo de 20 personas fallecidas y que conmocionó al país por su magnitud.

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El ministro señaló que la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a una venganza como móvil del crimen, la cual habría sido ejecutada con la participación de un grupo de sicarios.

Lugar de la masacre donde 20 personas fueron atacadas por una banda de sicarios.

Asimismo, indicó que las pesquisas continúan para identificar y capturar a otros implicados que habrían participado en la planificación y ejecución del ataque armado.

Las autoridades aseguraron que la captura representa un avance significativo en el proceso de investigación y reiteraron su compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables de este hecho violento.

Carlos Alexis Mencía será puesto a disposición de los tribunales competentes para que responda por los delitos que le sean imputados conforme avance el proceso judicial.

El titular de Seguridad dijo que el caso sigue su proceso de investigación y con ello se esperan más capturas.

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Asimismo, este día se realizaron exhumaciones de víctimas de la masacre como parte de las investigaciones. IR