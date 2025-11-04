spot_imgspot_img
Caliente

Capturan a asaltante que hirió a repartidor en SPS

Por: Proceso Digital

San Pedro Sula-La Policía Nacional capturó a alias “El Burro», señalado como el autor del asalto a un repartidor ocurrido el fin de semana en la ciudad de San Pedro Sula y de otros asaltos en la zona.

El sujeto que hirió y asaltó a un «delivery» en San Pedro Sula, fue captado días atrás quitándole sus pertenecías a una joven que caminaba por una solitaria calle de una colonia sampedrana.

En ese sentido, la Policía Nacional ofreció una recompensa de 200 mil lempiras a quienes brindarán información del paradero del sospechoso.

En horas de la noche del lunes agentes policiales dieron captura al sujeto quien se había quitado su barba para despistar a la población y agentes policiales. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024