Capturan a asaltante que hirió a repartidor en SPS

San Pedro Sula-La Policía Nacional capturó a alias “El Burro», señalado como el autor del asalto a un repartidor ocurrido el fin de semana en la ciudad de San Pedro Sula y de otros asaltos en la zona.

El sujeto que hirió y asaltó a un «delivery» en San Pedro Sula, fue captado días atrás quitándole sus pertenecías a una joven que caminaba por una solitaria calle de una colonia sampedrana.

En ese sentido, la Policía Nacional ofreció una recompensa de 200 mil lempiras a quienes brindarán información del paradero del sospechoso.

En horas de la noche del lunes agentes policiales dieron captura al sujeto quien se había quitado su barba para despistar a la población y agentes policiales. IR