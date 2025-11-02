Capturan a alias “Marquitos”, presunto sicario de la estructura criminal “Los Montoya” en Colón

Tegucigalpa – Durante la ejecución de un patrullaje policial en la aldea Francia, municipio de Limón, departamento de Colón, agentes policiales lograron la captura de un ciudadano por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

El detenido, de 29 años, es presunto miembro activo de la estructura criminal “Los Montoya”, donde desempeñaba el rol de sicario. Asimismo, posee una orden de captura vigente por el delito de tráfico de drogas agravado, emitida por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial en Materia Penal.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso es conocido dentro de la organización criminal con el alias “Marquitos”, y habría participado en el recibimiento, movilización y ocultamiento de 1,448 kilogramos de cocaína, los cuales fueron decomisados por un equipo antidrogas en el municipio de Limón, Colón.

Captura relacionada con “Los Montoya”

El pasado 24 de octubre de 2023, fue extraditado hacia los Estados Unidos Erasmo Ávila Palacios, conocido con el alias “El Monstruo”, quien era socio de la estructura criminal “Los Montoya” por narcotráfico. JS