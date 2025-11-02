Capturan a administrador de Koriun Inversiones de Santa Bárbara

Tegucigalpa – En las últimas horas, agentes de la Policía Nacional capturaron al gerente de la sucursal de Koriun Inversiones del departamento de Santa Bárbara, noroccidente de Honduras.

Así lo comunicó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien detalló que la captura se realizó en el sector de La Jutosa en la ciudad de Choloma, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

El detenido acusado por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de extorsion y lavado de activos.

El 31 de julio de este año, el Ministerio Público interpuso un nuevo requerimiento por el caso «Koriun Inversiones», empresa fachada utilizada para estafar a miles de personas en diferentes regiones del país, construyéndose un fraude piramidal.

Por este caso guardan prisión: Iván Velásquez (gerente nacional), Kefi Gavarrete (esposa de Iván Velásquez), Marco Abel Villeda (empleado) y Gustavo Flores Carbajal (administrador en Choluteca).

Igualmente, hay otras tres personas que tienen órdenes de capturas pendientes: Elder Jehovany Gómez, Deyvi Velásquez y Renán Mairena.

Koriun Inversiones, fue una empresa no regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que operaba desde hace seis años ante la vista y paciencia de las autoridades. AG