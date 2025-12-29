Capturan a abogado que cobraba extorsión en Danlí

Tegucigalpa – Un profesional del derecho fue capturado este lunes por miembros de la Policía Nacional en el municipio de Danlí, El Paraíso. A este abogado se le acusa por el cobro de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

El detenido, identificado como Jean Carlos Mendoza Sauceda (33), tenía historial por estafa que data desde 2023.

Durante su captura se le decomisó dinero en efectivo producto de la extorsión, un teléfono celular con el que llamaba a sus víctimas y un vehículo tipo camioneta.

De acuerdo a la información de los cuerpos policiales, Mendoza Sauceda se hacía pasar como integrante de estructuras criminales para intimidar a sus víctimas, a quienes exigía fuertes sumas de dinero que en algunos casos superaban los 50 mil lempiras, bajo amenazas constantes que mantenían a los afectados en zozobra.

La detención se realizó tras un proceso de vigilancia y seguimiento, derivado de denuncias anónimas que alertaban sobre sus acciones ilícitas.

Defensa niega versión policial

El apoderado legal de Mendoza Sauceda descartó que su cliente sea extorsionador como lo señala la autoridad.

“Hemos presentado los vaciados telefónicos entre la supuesta víctima y nuestro representado. Se trata de acciones propias de la ‘litis’, este caso es un llamado a la reflexión para que las autoridades no hagan los ridículos que hacen. Lo que han hecho es dañar el honor de una persona”, expresó en declaraciones a periodistas. JS