Capturan a 4 personas por atentado contra policías en Jacaleapa

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, comunicó este viernes de la captura de cuatro personas por atentar contra miembros de la Policía Nacional, donde resultaron heridas dos agentes, en el sector de Jacaleapa.

El operativo fue encabezado por el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, donde los sospechosos fueron detenidos en una calle de tierra en el sector de Jacaleapa, departamento de El Paraíso, oriente de Honduras.

Varias armas de fuego fueron decomisadas y se les hará una pericia para verificar si coinciden con las balas que se encontraron en el enfrentamiento.

El jueves, se informó de un enfrentamiento en el que sujetos armados dispararon contra dos patrullas policiales y resultaron heridas dos policías mujeres.

Más de 45 disparos fueron encontrados en ambas patrullas producto del atentado criminal, detalló el funcionario. AG