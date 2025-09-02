Capturado otro implicado en esquema de lavado, estafa y apropiación indebida en perjuicio de COMIXMUL

Tegucigalpa – La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó la captura de César Obed Rodríguez Orellana, séptimo implicado en la sustracción de grandes sumas de dinero de la de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL), tras conformarse una red de directivos, empleados y bufetes privados.

Cabe señalar que el pasado viernes las Fiscalías Especiales Contra Delitos Comunes (FEDCOM) y Contra el Crimen Organizado (FESCCO), ejecutaron siete allanamientos en Francisco Morazán y Comayagua, donde se capturó a José Amílcar Hernández Flores (hermano del expresidente Juan Orlando Hernández), Magda Edy López Sierra, Dilia Lizeth López Sierra, Isis Karina Ramírez Villeda, Yolanda Corea Alvarado, Jorge Alberto Juárez Rodríguez, María Antonia Juárez Rodríguez, Sandra Nohemi Fuentes Jiménez y Alejandra María Suárez Fortín, todos con detención judicial.

La Unidad de Casos de Impacto de la FEDCOM y FESCCO presentaron la tercera línea de investigación en la cual se comprueba la sustracción de fondos de la cooperativa a través de la suscripción de falsos contratos de servicios profesionales, supuestamente a favor de la cooperativa, que fueron pactados por más de 47 millones de lempiras (L. 47,601,743.80).

Sin embargo, los servicios profesionales eran totalmente lo opuesto, al realizar acciones fraudulentas que eran ejecutadas por los abogados, las directivas y empleados en contra de la COMIXMUL, identificándose por parte del Ministerio Público una grave sustracción de más de más de 37 millones de lempiras (L. 37, 209,243.80) por parte de los bufetes privados; dicho esquema irregular ha causado un perjuicio de millones de lempiras a la COMIXMUL, desde el año 2015 a la fecha.

Como parte de este caso se aseguraron tres condominios, dos sociedades mercantiles y dos vehículos, tras la acusación por parte de las Fiscalías por los delitos de lavado de activos, apropiación indebida agravada continuada en concurso ideal con estafa impropia agravada continuada, en contra de una veintena de personas vinculadas al caso.

El MP en marzo de 2017 ejecutó capturas contra seis ex directivos de la cooperativa que posteriormente fueron condenados por lavado de activos y delitos financieros, además en una primera etapa de aseguramientos sobre 51 bienes inmuebles, muebles y cuatro sociedades mercantiles, distribuidas en Tegucigalpa, Siguatepeque, Choluteca y Valle. PD