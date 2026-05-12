Capturado exalcalde Adán Fúnez, señalado como presunto autor intelectual del crimen del ambientalista Juan López

Tegucigalpa- La Policía Nacional de Honduras capturó en las últimas horas al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López.

La detención se realizó en una zona montañosa del municipio de Tocoa, departamento de Colón, como parte de las investigaciones relacionadas con el crimen que conmocionó al movimiento ambientalista y a diversos sectores sociales del país.

Juan López era reconocido como defensor del medio ambiente y crítico de proyectos señalados por organizaciones comunitarias de afectar recursos naturales en la región. Además de su labor ambientalista, se desempeñaba como regidor de la alcaldía de Tocoa por el partido Libre, el mismo instituto político al que pertenecía Adán Fúnez.

Guardian del Ambiente

En ese sentido, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que autoridades desarrollan la operación “Guardián del Ambiente”, mediante la cual se logró la captura del exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, y de Héctor Eduardo Méndez, señalados como presuntos responsables del asesinato del líder ambientalista y defensor de derechos humanos Juan Antonio López.

Según detalló Mora, la operación es dirigida por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, en coordinación con la Policía Nacional de Honduras.

El Ministerio Público considera que los detenidos estarían vinculados al crimen de Juan Antonio López, quien fue ultimado el 14 de septiembre de 2024 en el departamento de Colón.

Paralelamente, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública ejecuta allanamientos en la alcaldía de Tocoa debido a una línea de investigación relacionada con supuestos actos de corrupción dentro de la administración municipal.

Las autoridades señalaron que las diligencias continúan en desarrollo en distintas zonas del departamento de Colón, mientras avanzan las investigaciones tanto por el asesinato del ambientalista como por posibles irregularidades en la gestión pública municipal.

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Del liderazgo ambiental en Guapinol a la captura del exalcalde Adán Fúnez

El asesinato del ambientalista y defensor de derechos humanos Juan Antonio López marcó uno de los casos más emblemáticos de violencia contra defensores del medio ambiente en Honduras y puso bajo la lupa al entonces alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien durante años fue considerado una de las figuras políticas más influyentes e intocables del departamento de Colón.

Se marca la noche del 14 de septiembre de 2024, en la que Juan López fue asesinado a tiros luego de salir de la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa. Sujetos armados lo emboscaron cuando se encontraba dentro de su vehículo, apagando la vida de uno de los líderes sociales más reconocidos del Bajo Aguán.

López era coordinador de la Pastoral Social de su parroquia, regidor municipal de Tocoa por el partido Libre y precandidato a la alcaldía del municipio. Sin embargo, su mayor reconocimiento nacional e internacional surgió por su lucha en defensa de la Montaña de Botaderos Carlos Escaleras y de los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por operaciones vinculadas a la minera Inversiones Los Pinares.

Su activismo ambiental lo convirtió en una figura incómoda para sectores de poder económico y político en la región. En 2018 fue encarcelado junto a otros defensores del río Guapinol, acusado de delitos como asociación ilícita y daños, en un caso ampliamente cuestionado por organismos defensores de derechos humanos.

Entre agosto y octubre de 2022, pobladores y ambientalistas instalaron durante 88 días un campamento de resistencia contra las operaciones mineras, convirtiendo la protesta en uno de los movimientos ambientales más emblemáticos de Honduras.

En medio de este conflicto también fueron asesinados otros defensores ambientales vinculados a la lucha por el agua y el territorio: Aly Domínguez, Jairo Bonilla y Oquelí Domínguez.

El caso de Juan López pasó a conocimiento del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Tegucigalpa, mientras organizaciones nacionales e internacionales exigían justicia y protección para los defensores de bienes naturales.

Desde el momento del crimen, distintas voces y sectores señalaron públicamente a Adán Fúnez como presunto responsable intelectual del asesinato. El exedil mantenía una fuerte influencia política en Tocoa, el Bajo Aguán y otras zonas del departamento de Colón.

Además, Fúnez había quedado envuelto previamente en otra polémica nacional tras aparecer mencionado en el denominado “narcovideo”, donde presuntamente participa junto al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, en una reunión con supuestos narcotraficantes que habrían negociado aportes económicos para la campaña política de Libre en 2013. Tras la difusión del video, Zelaya renunció a su cargo en el Poder Legislativo.

La captura registrada este martes 12 de mayo de Adán Fúnez por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional de Honduras, desde ya es vista por diversos sectores como una prueba clave para las nuevas autoridades del sistema de justicia, encabezadas por el fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore, en un caso que simboliza la violencia estructural contra quienes defienden la tierra, el agua y el medio ambiente en Honduras.LB